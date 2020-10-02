Еврокомиссия предоставила 720 млн евро на объединение энергосистемы Балтии с остальной Европой

Еврокомиссия выделила 730 млн евро на объединение энергосистемы стран Балтии с сетью остальной Европы.

Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

Большая часть предназначена для строительства интерконнектора в Балтийском море.

"Это выдающийся момент, обозначающий завершение изоляции балтийского энергорынка... Этот проект уменьшит чрезмерную зависимость региона от единственного источника импорта, гармонично соединив его с сетью других стран ЕС. Также это проект с ориентиром на будущее, потому что новая подводная энергосеть сможет доставлять электроэнергию из возобновляемых источников во все страны, имеющие выход к Балтийскому морю", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Проект, в частности, поможет воплотить идеи Балтийской декларации о морских ветровых электростанциях (Baltic Declaration for Offshore Wind Energy), подписанной на этой неделе между Еврокомиссией и восемью странами-членами - Польшей, Германией, Данией, Швецией, Финляндией, Литвой, Латвией и Эстонией.

Напомним, недавно Латвия, Литва и Эстония решили отказаться от торговли электроэнергией с Беларусью после запуска новой белорусской АЭС в Островце, которую считают опасной.