Итальянское село готово доплачивать за переезд и работу в нем

Итальянское село Санто-Стефано-ди-Сессанио надеется привлечь новых молодых жителей, предложив им гранты на общую сумму 44 000 евро.

Живописное село на вершине холма в регионе Абруццо поделилось подробностями соответствующего проекта на сайте местного совета на прошлой неделе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

В настоящее время в Санто-Стефано проживает 115 человек, 41 из которых старше 65 лет, в то время как только 13 человек, живущих в деревне, моложе 20 лет.

Поэтому местный совет заявил, что необходимо сделать что-то для обеспечения устойчивого и прочного развития территории.

Местная власть разработала инициативу по привлечению новых жителей, которая включает предложение максимального гранта в размере 8000 евро в год в течение трех лет, который выплачивается ежемесячно. Также местный совет готов предложить еще один грант, единовременную максимальную выплату в размере 20 000 евро, для новых жителей, которые хотят начать в селе свой бизнес.

Совет предоставит также новым жителям недвижимость, за которую они будут платить только "номинальную" арендную плату.

Те, кто претендует на участие в проектах, должны быть в возрасте от 18 до 40 лет.

Заявители могут быть итальянскими гражданами, жителями других регионов, но должны переезжать из места, где проживает не менее 2000 человек. Заявители также могут быть гражданами ЕС или негражданами ЕС с долгосрочным видом на жительство, выданным на неопределенный срок.

Они должны перенести свое место жительства в Санто-Стефано минимум на пять лет и открыть бизнес в деревне.

Заявки на участие в инициативе должны быть поданы до 15 ноября 2020 года.

Напомним, в 2017 году инициативная группа швейцарского села Альбинен выступила с предложением о финансовом поощрении для новых жителей.