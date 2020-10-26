Трамп высмеял Байдена, который назвал его Джорджем

Президент США Дональд Трамп в понедельник высмеял своего соперника на президентских выборах Джо Байдена, который в воскресенье ошибочно назвал его Джорджем.

Трамп отреагировал на ошибку своего оппонента в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Джо Байден вчера называл меня Джорджем. Не смог вспомнить мое имя. Ему понадобилась помощь ведущего, чтобы продолжить интервью. Картель фейковых новостей работает сверхурочно, чтобы скрыть это!" - написал президент США.

Joe Biden called me George yesterday. Couldn’t remember my name. Got some help from the anchor to get him through the interview. The Fake News Cartel is working overtime to cover it up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2020

Байден оговорился во время онлайн-мероприятия] кампании по сбору средств в воскресенье.

"В какую страну мы превратимся? Еще четыре года Джорджа ... Джорджа ... Мы окажемся в таком положении, что когда Трампа выберут, мы все окажемся в другом мире!" - сказал Байден.

Как отмечают американские СМИ, Байден, очевидно, перепутал Трампа с другим республиканским президентом Джорджем Бушем-младшим.

Кампания Трампа и лично глава США ставят под сомнение способность Байдена быть президентом, апеллируя к его преклонному возрасту. Трамп регулярно называет Байдена "Сонным Джо".