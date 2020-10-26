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Трамп высмеял Байдена, который назвал его Джорджем

Понедельник, 26 октября 2020, 15:51

Президент США Дональд Трамп в понедельник высмеял своего соперника на президентских выборах Джо Байдена, который в воскресенье ошибочно назвал его Джорджем.

Трамп отреагировал на ошибку своего оппонента в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Джо Байден вчера называл меня Джорджем. Не смог вспомнить мое имя. Ему понадобилась помощь ведущего, чтобы продолжить интервью. Картель фейковых новостей работает сверхурочно, чтобы скрыть это!" - написал президент США. 

Байден оговорился во время онлайн-мероприятия] кампании по сбору средств в воскресенье.

"В какую страну мы превратимся? Еще четыре года Джорджа ... Джорджа ... Мы окажемся в таком положении, что когда Трампа выберут, мы все окажемся в другом мире!" - сказал Байден.

Как отмечают американские СМИ, Байден, очевидно, перепутал Трампа с другим республиканским президентом Джорджем Бушем-младшим.

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Кампания Трампа и лично глава США ставят под сомнение способность Байдена быть президентом, апеллируя к его преклонному возрасту. Трамп регулярно называет Байдена "Сонным Джо".

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