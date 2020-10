Трамп висміяв Байдена, який назвав його Джорджем

Президент США Дональд Трамп у понеділок висміяв свого суперника на президентських виборах Джо Байдена, який в неділю помилково назвав його Джорджем.

Трамп відреагував на помилку свого опонента у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Джо Байден вчора називав мене Джорджем. Не зміг згадати моє ім'я. Йому знадобилась допомога ведучого, щоб продовжити інтерв'ю. Картель фейкових новин працює понаднормово, щоб приховати це!", - написав президент США.

Joe Biden called me George yesterday. Couldn’t remember my name. Got some help from the anchor to get him through the interview. The Fake News Cartel is working overtime to cover it up!