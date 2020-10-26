В Европе сокращается поддержка популистов - опрос

Поддержка популистских убеждений в Европе за последний год заметно снизилась.

Таковы результаты большого опроса YouGov, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Проект YouGov - Cambridge Globalism Project, опрос около 26 000 человек в 25 странах, разработанный совместно с The Guardian, показал значительное снижение популистских тенденций в 2020 году во всех восьми европейских странах, также опрошенных в прошлом году.

Политологи выразили удивление масштабами падения, но заявили, что, поскольку основные причины его, скорее всего, связаны с пандемией коронавируса, поддержка популистских убеждений может восстановиться по мере того, как фокус кризиса больше сосредоточится на экономике.

Популизм, который рассматривает политику как борьбу между простыми людьми и коррумпированными элитами, быстро вырос как политическая сила, а поддержка популистских партий в национальных выборах по всей Европе за 20 лет увеличилась с 7% до более чем 25%.

Опрос, проведенный в июле и августе, показал, что в Великобритании, Дании, Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Швеции, а также в Австралии, Канаде и США меньше людей согласились с утверждением, что "сила нескольких особых интересов мешает нашей стране добиться прогресса".

В некоторых странах падение было значительным: на 11 пунктов в Дании, в Британии и Германии - на 9 пунктов, во Франции - на 8 пунктов.

Опрос показал аналогичное заметное снижение поддержки других заявлений, предназначенных для измерения поддержки популистских убеждений, включая снижение на 20 процентных пунктов в Дании и 15 в Германии мнения о том, что "многие важные сведения намеренно скрывают от общественности из личных интересов".

Значительное снижение было также отмечено в поддержку мнения о том, что "моя страна разделена на простых людей и коррумпированные элиты, которые их эксплуатируют": 11 пунктов в Дании, 9 - в Германии, 7 - в Италии и 5 - во Франции.

Но уровень поддержки популистских взглядов, тем не менее, остается высоким в нескольких странах: в семи из восьми опрошенных европейских стран от 60% до 74% респондентов заявили, что согласны с тем, что "воля народа" должна преобладать.