В Грузии говорят, что Украина сама отменила прилет своих наблюдателей на выборы

Агентство гражданской авиации Грузии отрицает сообщения о том, что грузинская сторона блокировала прилет в Тбилиси украинских депутатов и журналистов, которые должны были осуществлять наблюдение за парламентскими выборами в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс.

"Сообщаем, что в Агентство гражданской авиации поступила заявка от SkyUp Airlines на частный чартерный рейс по маршруту Киев-Тбилиси-Киев 30 октября, который должен был доставить делегацию Совета для наблюдения за выборами в качестве наблюдателей. Однако 30 октября в 02: 09 SkyUp Airlines вновь обратилась в агентство с просьбой отменить запрос на разрешение на полет, сославшись на заказчика рейса", - сообщает в пятницу ведомство.

При этом агентство публикует и само сообщение, полученное от авиакомпании SkyUp Airlines.

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько сообщила, что Грузия в последний момент не впустила наблюдателями на выборы депутатов из Украины.

По ее словам, наблюдателями на выборы должны были лететь 30 украинских депутатов по приглашению "ЕНД", ведущей оппозиционной партии.

"Сегодня ночью грузинские власти отменили разрешение на прием самолета из Украины. Такое решение вызывает сожаление, поскольку прозрачность избирательных процедур - основа демократии. Эту прозрачность и, как следствие, доверие к результатам выборов, среди прочего обеспечивают наблюдатели", - отметила Ясько.