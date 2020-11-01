В ОБСЕ не имеют серьезных замечаний к выборам в Грузии, на которых проиграл блок Саакашвили

В ОБСЕ не имеют серьезных замечаний к тому, как прошли парламентские выборы в Грузии.

Как сообщает "Эхо Кавказа", об этом заявила Элона Джебреа Ходжа - наблюдатель от Парламентской ассамблеи ОБСЕ и руководитель краткосрочной миссии, пишет "Европейская правда".

"Выборы были конкурентными и в итоге основные свободы были соблюдены, хотя постоянно звучали обвинения в том, что на избирателей оказывается давление, и не было четкой разграничительной линии между правящей партией и государством, что снизило доверие к процессу", - цитирует ее "Эхо Кавказа".

Она отметила, что выборы прошли "в целом эффективно", несмотря на трудности, обусловленные пандемией коронавируса.

"В то же время, доминантное представительство правящей партии в избирательных комиссиях создало у людей негативное восприятие того, насколько беспристрастно и независимо проводились выборы на всех уровнях", - добавила Ходжа.

Глава делегации Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Джилиан Стирк указала на проблему поляризации СМИ перед выборами в пользу тех или иных сил, хотя в целом медиасреда является конкурентной и обеспечивает плюрализм мнений. По ее словам, 5 частных вещателей освещали кампанию несбалансированно.

Председатель наблюдательной делегации ПАСЕ Тин Кокс обратил внимание на то, что в Грузии еще нет четких правил финансирования избирательной кампании. "Мы призываем новый парламент как можно скорее принять меры для улучшения законодательства по надзору за кампаниями. Я убежден, что это будет сделано, если будет политическая воля", - отметил Тин Кокс.

При этом, общественная организация Transparency International - Грузия назвала выборы "шагом назад" по сравнению с выборами 2016 года, сообщает "Грузия Онлайн".

Их наблюдатели говорят о 170 зафиксированных нарушениях и 46 поданных жалобах.

"ТI - Грузия" указывает на то, что ЦИК начала публиковать предварительные результаты спустя почти 8 часов после закрытия участков. В сам день выборов были случаи столкновений возле участков, препятствования работе наблюдателей и СМИ, нарушения тайны голосования.

В частности, наблюдатель от ТI в Марнеули утверждает, что один из избирателей проголосовал 10 раз. В связи с этим организация требует признать недействительными результаты голосования на всем участке. Иногда в кабинки заходили парами.

Как уже сообщалось, по данным ЦИК 3007 с 3848 участков, "Грузинская мечта -Демократическая Грузия" получила 48,36% голосов, а "Единое национальное движение" - 26,35%. Проходной барьер преодолевают еще 7 политических сил.

Оппозиция уже заявила о "тотальных фальсификациях" и готовит акции протеста на 1 ноября, что должны начаться около 16-00.

Председатель ЦИК Тамар Жвания назвала эти обвинения абсурдными.

Подробнее читайте в статье: Выборы на условиях оппозиции: почему парламентская кампания в Грузии стала особенной.