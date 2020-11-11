Ишингер: Nord Stream-2 должен быть достроен, но властям Германии не следует праздновать его запуск

Президент Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает нецелесообразным для немецкого правительства остановить строительство газопровода "Северный поток-2", но утверждает, что празднование завершения проекта было бы неправильным шагом.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Он напомнил, что сейчас проект завершен на 95%.

"Я не думаю, что это хорошая идея - останавливать на этом этапе проект, в который западные инвесторы (а я подчеркну, речь про немецкие, французские, австрийские компании, а не только "Газпром") вложили миллиарды евро", - отметил Ишингер.

Он признал, что Германия ужасно провела консультации с партнерами перед тем, как начинать проект, и в результате получила широкое международное сопротивление.

Ишингер также отметил, что не все условия для запуска "Северного потока-2" выполнены. В частности, речь идет о соблюдении законодательства ЕС по анбандлингу, то есть разделению добычи, транзита и поставок газа.

Однако останавливать строительство газопровода решением правительства на этом этапе, по словам Ишингера, было бы неразумным и нечестным шагом. В то же время он не видит возможности для правительства участвовать в праздновании запуска газопровода.

"Я пока не вижу возможности того, чтобы на данном этапе правительство Германии могло участвовать в праздновании достройки трубопровода - когда бы она ни произошла - в ситуации, когда у нас с Россией в двусторонних отношениях есть такие нерешенные вопросы", - заявил Ишингер.

В числе нерешенных вопросов он назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального, убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в самом центре Берлина, а также политические разногласия, в частности Донбасс, Крым или действия РФ в Сирии.

Ранее сообщалось, что дополнительные санкции США по проекту "Северный поток-2" будут направлены против страховых и сертификационных компаний, вовлеченных в строительство газопровода.