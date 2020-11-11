Ішингер: Nord Stream-2 має бути добудований, але влада Німеччини не має святкувати його запуск

Президент Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер вважає недоцільним для німецького уряду зупинку будівництва газопроводу "Північний потік-2", але стверджує, що святкування завершення проєкту було б неправильним кроком.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Він нагадав, що станом на зараз проєкт завершений на 95%.

"Я не думаю, що це добра ідея – зупиняти на цьому етапі проєкт, у який західні інвестори (а я підкреслю, йдеться про німецькі, французькі, австрійські компанії, а не лише про "Газпром") вклали мільярди євро", - зазначив Ішингер.

Він визнав, що Німеччина жахливо провела консультації з партнерами перед тим, як починати проєкт, і в результаті отримала широкий міжнародний спротив.

Ішингер також зазначив, що не всі умови для запуску "Північного потоку-2" виконані. Зокрема, йдеться про дотримання законодавства ЄС щодо анбандлінгу, тобто розділення видобування, транзиту і постачання газу.

Однак зупиняти будівництво газопроводу рішенням уряду на цьому етапі, за словами Ішингера, було б нерозумним і нечесним кроком. Водночас він не бачить можливості для уряду брати участь у святкуванні запуску газопроводу.

"Я наразі не бачу можливості того, щоби на даному етапі уряд Німеччини міг брати участь у святкуванні добудови трубопроводу – коли б вона не сталася – у ситуації, коли у нас з Росією у двосторонніх відносинах є такі невирішені питання", - заявив Ішингер.

Серед невирішених питань він назвав отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального, вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в самому центрі Берліна, а також політичні розбіжності, зокрема, Донбас, Крим чи дії РФ у Сирії.

Раніше повідомлялося, що додаткові санкції США щодо проєкту "Північний потік-2" будуть спрямовані проти страхових і сертифікаційних компаній, залучених у будівництво газопроводу.