В Тбилиси задержали мужчину, захватившего заложников в офисе микрофинансовой организации
Все граждане, удерживаемые в качестве заложников в микрофинансовой организации в Тбилиси, освобождены, а нападавший задержан.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Ранее мужчина выдвинул свои требования с помощью социальной сети: "Мои требования, чтобы собрались все парламентарии, те, кто были до выборов, кто участвует в выборах, и приняли три закона".
Его требования были такие: отмена азартных игр, в том числе, и онлайн-игр, снижение банками процентной ставки по кредиту до 7%, снижение цен на медикаменты.
В результате переговоров поэтапно удалось освободить всех девятерых заложников. Никто из них не пострадал.
На месте происшествия остаются полицейские, а также бригады скорой медицинской помощи. Проезжая часть перекрыта.
В связи с произошедшим МВД начало следствие по статьям 236 и 179 УК Грузии, что подразумевает незаконное приобретение-хранение огнестрельного оружия и разбой.