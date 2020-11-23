Сейм Литвы на неделю останавливает работу из-за коронавируса

Сейм Литвы на неделю приостановит работу из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, об этом заявила спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

"Учитывая ухудшение эпидемической ситуации, мы решили приостановить заседания после этого вторника и сделать перерыв в работе Сейма на неделю", - сообщила она.

По ее словам, о новых случаях заражения среди депутатов не сообщалось, но выросло количество тех, кому пришлось изолироваться. Сейчас в стране еще нет законодательства, которое бы позволило дистанционную работу Сейма.

Парламент приостановит работу со среды 25 ноября по 3 декабря. В этот период будет происходить пленарных заседаний, другие дела будут решаться или дистанционно, или будут отложены.

На прошлой неделе спикер и еще один коллега из парламента получили положительные тесты на коронавирус. Это уже не первые случаи заболевания среди депутатов литовского Сейма.

Сначала сообщалось, что приостанавливать работу Сейма поэтому не планируют.

Отметим, литовский парламент должен утвердить состав нового правительства после парламентских выборов. Кандидатуры правительства во главе с премьером Ингридой Шимоните были внесены на прошлой неделе. Согласно уставу, Сейм должен вынести этот вопрос на голосование в течение недели.