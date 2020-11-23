Сейм Литви на тиждень зупиняє роботу через коронавірус

Сейм Литви на тиждень призупинить роботу через погіршення ситуації з коронавірусом.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, про це заявила спікерка сейму Вікторія Чміліте-Нільсен.

"З огляду на погіршення епідемічної ситуації, ми вирішлили призупинити засідання після цього вівторка і зробити перерву у роботі Сейму на тиждень", - повідомила вона.

Читайте також У Литві визначили, хто може замінити Лінкявічюса на посту глави МЗС

За її словами, про нові випадки зараженння серед депутатів не повідомлялося, але зросла кількість тих, кому довелося самоізолюватися. Наразі у країни ще немає законодавства, яке б дозволило дистанційну роботу Сейму.

Парламент призупинить роботу з середи 25 листопада до 3 грудня. У цей період не відбуватиметься пленарних засідань, інші справи вирішуватимуться або дистанційно, або будуть відкладені.

Минулого тижня спікерка та ще один парламентар отримали позитивні тести на коронавірус. Це вже не перші випадки захворювання серед депутатів литовського Сейму.

Спершу повідомлялося, що призупиняти роботу Сейму через це не планують.

Зазначимо, литовський парламент має затвердити склад нового уряду після парламентських виборів. Кандидатури уряду на чолі з прем’єркою Інгрідою Шимоніте були внесені минулого тижня. Згідно зі статутом, Сейм має винести це питання на голосування протягом тижня.