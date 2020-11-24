Байден официально назвал кандидатов на ключевые должности в администрации США

Избранный президент США Джо Байден определился с кандидатурами на ключевые должности в своей будущей администрации.

Как сообщает "Европейская правда", список кандидатов опубликован на сайте переходной команды Байдена.

На должность государственного секретаря Байден предложил своего давнего соратника Энтони Блинкена, который был его советником во времена администрации Барака Обамы. Следует отметить, что для назначения госсекретаря необходимо одобрение Сената.

Советником президента по вопросам нацбезопасности станет Джейк Салливан. Он станет самым молодым руководителем на этой должности с 1950-х годов.

Экс-госсекретаря Джона Керри предложили на пост специального представителя президента по вопросам климата.

Директором Национальной разведки США впервые станет женщина - Аврил Хейнс.

Алехандро Майоркаса назначат на должность министра по вопросам внутренней безопасности. Он станет первым латиноамериканцем и иммигрантом в этой должности.

Ветеран дипломатической службы Линда Томас-Гринфилд будет постоянным представителем США при ООН.

Подробнее читайте в статье - Дипломатия и безопасность после Трампа: кто должен получить ключевые должности при президенте Байдене