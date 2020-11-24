Парламент Литвы утвердил Ингриду Шимоните на посту премьер-министра

Парламент Литвы утвердил кандидатуру Ингриды Шимоните на должность премьер-министра страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По Шимоните проголосовали 62 депутата, против - 10, а 41 воздержался. Кандидатуру поддержали консерваторы, Движение либералов и Партия свободы, которые сформировали новую коалицию.

Шимоните была министром финансов в предыдущем правительстве Национального союза, который потерял власть в 2012 году после одной из самых жестких программ строгой экономии в Европе, приведшей к обвалу ВВП примерно на 15% в 2009 году.

Ранее стало известно, что должность министра иностранных дел Литвы в новом правительстве может занять Габриэлюс Ландсбергис.

Если кандидатуру Ландсбергиса поддержат в Сейме, он заменит на посту министра иностранных дел Линаса Линкявичюса - неизменного главу МИД Литвы с конца 2012 года, который активно поддерживал Украину во время Революции достоинства и после начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

Напомним, с 25 ноября Сейм Литвы на неделю приостановит работу из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.