Парламент Литви затвердив Інгріду Шимоніте на посаді прем'єр-міністра

Парламент Литви затвердив кандидатуру Інгріди Шимоніте на посаду прем'єр-міністра країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За Шимоніте проголосували 62 депутати, проти - 10, а 41 утримався. Кандидатуру підтримали консерватори, Рух лібералів і Партія свободи, які сформували нову коаліцію.

Шимоніте була міністром фінансів у попередньому уряді Національного союзу, який втратив владу в 2012 році після однієї з найжорсткіших програм суворої економії в Європі, яка призвела до обвалу ВВП приблизно на 15% в 2009 році.

Раніше стало відомо, що посаду міністра закордонних справ Литви у новому уряді може обійняти Габріелюс Ландсбергіс.

Якщо кандидатуру Габріелюса підтримають у Сеймі, він замінить на посаді міністра закордонних справ Лінаса Лінкявічюса - незмінного главу МЗС Литви з кінця 2012 року, який активно підтримував Україну під час Революції Гідності та після початку російської агресії в Криму та на Донбасі.

Нагадаємо, з 25 листопада Сейм Литви на тиждень призупинить роботу через погіршення ситуації з коронавірусом.