Правительство Германии планирует выделить новые 17 млрд евро помощи для бизнеса

Из-за вероятного продления частичного локдауна в Германии и возможного усиления карантина правительство страны планирует в декабре выделить примерно 17 млрд евро финансовой помощи пострадавшим предприятиям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали выделения помощи пока неизвестны, переговоры накануне совещания глав правительств федеральных земель с канцлером Ангелой Меркель, где должно быть принято окончательное решение о продлении частичного локдауна, продолжаются.

Ранее издание медиагруппы Funke сообщали, что немецкий бизнес может рассчитывать на сумму от 15 до 20 млрд евро в случае продолжения карантина до 20 декабря.

Федеральное правительство уже запланировало выделить в этом месяце на поддержку предприятий, пострадавших от введенных со 2 ноября ограничений, помощь в размере около 15 млрд евро. Она должна компенсировать потери, в частности, барам, ресторанам, кинотеатрам, фитнес-клубам, другим учреждениям.

Руководители правительств немецких федеральных земель согласовали проект решения, предусматривающий усиление локдауна в стране к праздникам и ослабление ограничений на период празднования Рождества и Нового года. Решение должны принять 25 ноября.