В Германии впервые за время эпидемии - более 400 умерших

В Германии за минувшие сутки впервые за время эпидемии зарегистрировали более 400 смертей от осложнений коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, такие данные 25 ноября обнародовал Институт Роберта Коха.

За последние сутки в стране сообщили о смерти 410 больных. Перед этим последний рекорд смертей регистрировали более чем пол года назад, в апреле - 315 умерших в сутки.

За минувшие сутки прибавилось 18 633 новых больных коронавирусом - на тысячу больше, чем неделю назад в среду. Рекордными показателями для Германии были более 23 000 случаев.

Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 961 320 заражений коронавирусом. Из этих больных 14 771 умер, более 656 000 - выздоровели.

Напомним, в Германии со 2 ноября действует так называемый частичный локдаун, введенный из-за роста количества новых заражений коронавируса. Согласно этим правилам, ограничены контакты граждан, закрыты рестораны и бары, культурно-развлекательные заведения и спортивные залы. Школы и детские сады работают.

Ограничения должны продолжаться до конца месяца, но в правительстве уже собираются продолжить их в декабре. В то же время на Рождество и Новый год планируют разрешить собрание до 10 человек, чтобы позволить семьям и друзьям праздновать вместе.