В Британии обеспокоены ситуацией вокруг убийства "отца" ядерной программы Ирана

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что обеспокоен ситуацией в связи с убийством ученого, который занимался ядерной программой Ирана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы обеспокоены ситуацией в Иране и регионе в целом - мы хотели бы ослабления напряжения ... Мы все еще ждем больше деталей, чтобы увидеть полную картину случившегося в Иране. Но мы будем руководствоваться международным гуманитарным правом, которое однозначно против атак на гражданских лиц", - отметил Доминик Рааб.

Читайте также Евросоюз назвал преступлением убийство "отца" ядерной программы Ирана

Как сообщалось ранее, 27 ноября вблизи Тегерана в перестрелке убили "отца" ядерной программы Ирана Мохсена Фахризаде-Махавади. В правительстве заявили, что "вооруженные террористические элементы" напали на машину, в которой был Фахризаде, от полученных ранений он скончался.

Верховный лидер Ирана пообещал в субботу отомстить за убийство Фахризаде, который, как считают правительства Запада и Израиля, был архитектором тайной иранской программы по производству оружия.

Президент Ирана немедленно обвинил в убийстве Израиль. Израиль отказался комментировать убийство Фахризаде.

Белый дом, Пентагон, Государственный департамент США и ЦРУ также отказались комментировать это убийство, как и переходная команда избранного президента Джо Байдена.

Накануне Евросоюз назвал убийство преступным актом и призвал стороны избегать дальнейшей эскалации.