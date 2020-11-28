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Евросоюз назвал преступлением убийство "отца" ядерной программы Ирана

Суббота, 28 ноября 2020, 14:50

Евросоюз назвал преступным актом убийство ведущего ученого-ядерщика Ирана Мохсена Фахризаде и призвал стороны избегать дальнейшей эскалации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, обнародованном в субботу.

"27 ноября 2020 года в иранском Абсарде в результате серии насильственных нападений были убиты иранский правительственный чиновник и несколько гражданских лиц. Это преступное деяние противоречит принципу уважения прав человека, за который выступает ЕС", - сказано в заявлении.

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"В это нестабильное время для всех сторон как никогда важно сохранять спокойствие и проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать эскалации, которая не является ни в чьих интересах", - добавили в ЕС.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил соболезнования членам семей погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем другим лицам, которые могли быть ранены.

Верховный лидер Ирана пообещал в субботу отомстить за убийство Фахризаде, который, как считают правительства Запада и Израиля, был архитектором тайной иранской программы по производству оружия.

Президент Ирана немедленно обвинил в убийстве Израиль. Израиль отказался комментировать убийство Фахризаде.

Белый дом, Пентагон, Государственный департамент США и ЦРУ также отказались комментировать это убийство, как и переходная команда избранного президента Джо Байдена.

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