В Белом доме сократили число гостей, приглашенных на избирательную вечеринку

Количество гостей, приглашенных в Белый дом на празднование завершения голосования, сократили до 250 человек.

Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на собственный источник, пишет "Европейская правда".

По данным телеканала, все приглашенные сдадут быстрый тест на коронавирус, после чего каждого из них обеспечат специальным браслетом.

Ранее ожидалось, что на вечеринку будут приглашены до 400 гостей.

Прессекретар Белого дома заявила, что в администрации ожидают празднования "убедительной победы".

Несмотря на пандемию коронавируса, которая все еще в разгаре в стране, мероприятие в Белом доме снова может стать событием-суперраспространителем. В октябре после одного из таких событий многие заразиись, в том числе и сам Трамп.

К слову, чтобы защитить президента Дональда Трампа от возможных беспорядков после выборов, в Вашингтоне были принятые дополнительные меры предосторожности. Вчера вечером вокруг Белого дома были поставлены ограждения.

Напомним, рекордные более 100 млн избирателей досрочно проголосовали на выборах президента США в начале дня выборов.

По меньшей мере четыре штата США уже превысили явку избирателей по сравнению с голосованием в 2016 году.