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Байден перехватил лидерство у Трампа в одном из ключевых штатов

Среда, 4 ноября 2020, 12:33

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден перехватил лидерство в штате Висконсин по результатам обработки 95% процентов бюллетеней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Politico.

У Байдена пока 49,4% голосов, у его соперника от республиканцев Дональда Трампа - 49,1% голосов избирателей. Ранее сообщалось о небольшом преимуществе действующего президента

Победа в Висконсине дает 10 голосов выборщиков, в целом для победы на выборах президента необходимо минимум 270 голосов. Этот штат входит в список ключевых, где победу одного из кандидатов трудно спрогнозировать.

В 2016 году Трамп стал первым кандидатом в президенты от Республиканской партии, победившим в Висконсине более чем за три десятилетия. Он опередил Хиллари Клинтон менее чем на 30 тысяч голосов.

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Выборы в США Байден Трамп
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