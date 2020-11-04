В Польше - наибольшее количество заражений и смертей с начала пандемии
Министерство здравоохранения Польши сообщило о 24 692 новых случая коронавируса за последние сутки - это больше всего с начала пандемии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.
До сих пор самая суточное количество заражений было зафиксировано 31 октября - 21 897.
Министерство также сообщило о гибели в последние сутки 373 человек, у которых была обнаружена инфекция SARS-CoV-2. Это самое большое количество жертв с начала эпидемии.
Всего в Польше инфекция была подтверждена у 439 536 человек, из которых умерло 6475.
Большинство случаев коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, о которых сообщается в среду, относятся к Великопольскому воеводству, где было зарегистрировано 3952 инфекции.
За последние сутки в Польше провели более 69 000 тестов.
Ожидается, что в среду премьер Польши объявит о новых ограничениях в связи с коронавирусом.