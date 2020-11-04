Власти Польши объявили новые ограничения после антирекорда заражений и смертей
Власти Польши заявили о введении новых ограничений в стране после того, как в среду было подтверждено почти 25 000 новых случаев заражения коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN 24.
Новые ограничения начнут действовать с субботы 7 ноября и продлятся до 29 ноября.
Кинотеатры, театры, галереи и учреждения культуры будут закрыты. Отели будут принимать только гостей, находящихся в командировке.
В торговых центрах будут закрыты большинство магазинов, работать будут только продуктовые магазины, аптеки и пункты обслуживания.
В магазинах площадью менее 100 квадратных метров будет допускаться 1 покупатель на 10 квадратных метров, в больших магазинах - 1 покупатель на 15 квадратных метров.
Ученики 1-3 классов переходят на онлайн-обучение, одновременно для старшеклассников дистанционное обучение продолжается до конца ноября.
Премьер-министр Матеуш Моравецкий предупредил, что "ноябрь будет самым тяжелым месяцем" и призвал граждан оставаться дома. Он также обратился к участникам демонстраций против ограничения абортов: "Пожалуйста, протестируйте, но в сети".