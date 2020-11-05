Совет ЕС и Европарламент договорились привязать выплаты из бюджета к верховенству права

Совет ЕС и Европейский парламент достигли согласия относительно нового механизма, позволяющего Брюсселю сокращать финансирование странам из-за несоблюдения норм верховенством права.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Эта договоренность является одним из шагов в более широком процессе доработки пакета бюджета и создания фонда помощи на сумму 1,8 трлн евро.

Многие члены Европарламента и национальных правительств заявили, что они не согласятся на элементы плана финансирования, если он не будет включать новый метод привязки выплат к уважению демократических принципов.

В то же время Польша и Венгрия заявили, что могут заблокировать ратификацию нового фонда помощи ЕС, если механизм верховенства права им не понравится.

Новый механизм, который все еще требует окончательного одобрения от Европарламента и Совета, труднее запустить, чем изначально предполагали Еврокомиссия и Европарламент. В соответствии с соглашением, решение о сокращении средств потребует одобрения квалифицированным большинством стран-членов - это означает на практике, что западные и северные страны ЕС, которые тщательно относятся к вопросам верховенства права, не могут самостоятельно продвигать санкции.

Механизм также не охватывает широких проблем верховенства права, а сосредотачивает внимание на принципах верховенства права, которые "влияют или серьезно рискуют повлиять на надежное финансовое управление бюджетом ЕС или защиту финансовых интересов Союза достаточно непосредственным образом".

Тем не менее члены Европарламента все-таки получили некоторые уступки относительно функционирования механизма, в том числе есть упоминание об "угрозе независимости судебной власти" как один из вопросов, который может свидетельствовать о нарушении принципов верховенства права.

Также был достигнут компромисс относительно сроков принятия каких-либо сокращений финансирования, причем Рада должна принять решение в течение одного месяца с момента получения предложения Комиссии - с возможным продлением на два месяца.

Чтобы снять беспокойство членов Европарламента, которые заявили, что механизм может быть проигнорирован странами-членами, компромисс также отмечает, что Комиссия будет использовать свои права для созыва Совета "там, где она сочтет целесообразным".