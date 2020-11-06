В ЕС назвали условия использования Венгрией несертифицированной вакцины из России

В Еврокомиссии заявили, что государства-члены могут применять сертифицированные вакцины из третьих стран только в исключительных случаях.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом сказал представитель Еврокомиссии во время ежедневного брифинга.

Он отметил, что безопасность является ключевым приоритетом для ЕС.

"Именно поэтому, согласно европейскому законодательству, ни один лекарственный препарат не может присутствовать на рынке ЕС без соответствующего сертификата, сделанного после тщательной его оценки. Поэтому вакцины должны быть проверить на безопасность, качество и эффективность", - сказал он.

Европейское агентство по лекарственным средствам выполняет такую ​​проверку.

"Есть отдельные исключения, которые позволяют государствам-членам временно использовать, распространять несертифицированные продукты в чрезвычайных ситуациях", - отметил представитель Еврокомиссии.

По его словам, в таких случаях государства члены берут на себя ответственность за временное использование несертифицированных препаратов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 30 октября заявил, что первая партия вакцины против коронавируса прибудет в страну в конце декабря или начале января.

Орбан сказал, что Венгрия ведет переговоры с Китаем и Россией о вакцинах, и к весне она может получить доступ к двум или трем различных вакцин. С апреля страна, вероятно, сможет "объявить о победе над пандемией".