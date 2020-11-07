Байден наращивает отрыв от Трампа, но отказывается говорить о победе

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден не спешит заявлять о своей победе на выборах, однако говорит, что цифры говорят сами за себя.

Об этом он заявил сторонникам в Вилмингтоне (Делавэр), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

В течение пятницы источники в штабе Байдена заявляли, что он намерен появиться на публике, чтобы заявить о своей победе, но этого так и не произошло.

"У нас нет заявления об окончательной победе, но цифры говорят, что она близка. Мы выиграем эту гонку" - заявил Байден.

Он напомнил, что еще сутки назад не был лидером ни в Джорджии, ни в Пенсильвании, однако сейчас там лидировал именно он.

"Но мы выигрываем в Аризоне, выигрываем в Неваде, сейчас наше лидерство в Неваде удвоилось. Мы на пути, чтобы получить более 300 голосов Коллегии выборщиков", - подчеркнул кандидат демократов.

По последним подсчетам, Джо Байден отрыл от действующего президента Дональда Трампа в ключевом штате Пенсильвания. По состоянию на утро по Киеву, разрыв составляет почти 29 тысяч голосов. Если Байден выиграет в Пенсильвании, то получит 270 голосов выборщиков и победит на выборах президента. В Пенсильвании сейчас посчитаны 96% голосов.