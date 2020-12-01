Евродепутат Орбана признался, что посетил нелегальную секс-вечеринку, на которой нашли наркотики

Депутат Европарламента от партии венгерского премьер-министра "Фидес" Йожеф Саер признался, что присутствовал на секс-вечеринке, которую в прошлую пятницу разогнала полиция Брюсселя.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит венгерское издание Origo.

Саер подтвердил, что действительно посетил секс-вечеринку, о которой 1 декабря сообщили бельгийские СМИ.

Он рассказал, что не имел при себе удостоверения личности, получил устное предупреждение и был доставлен полицией домой.

Саер также заверил, что не употреблял наркотики, и предлагал полиции на месте пройти проверку, но этого не сделали.

"Полиция сообщила, что были найдены таблетки экстази. Они не мои", - заявил евродепутат.

Он выразил сожаление по поводу того, что нарушил коронавирусные ограничения на проведение собраний. "Это было безответственно с моей стороны, и я понесу за это штраф", - заявил венгерский депутат.

Секс-вечеринка проводилась в прошлую пятницу в здании на одной из центральных улиц Брюсселя недалеко от штаб-квартиры столичной полиции.

Все 25 участников, большинство из которых мужчины, были оштрафованы за нарушение мер по борьбе с коронавирусом. Когда прибыли правоохранители, участники вечеринки были почти голые и играли в игру.

СМИ сообщили, что на вечеринке присутствовал и Саер, который неожиданно подал в отставку в воскресенье. Он якобы пытался бежать через желоб на крыше, но полиция все же смогла его задержать.

По данным бельгийской прессы, вечеринка проходила в "гей-районе" Брюсселя.

Примечательно, что Саер является одним из авторов спорной Конституции страны, которую правозащитники раскритиковали за создание неблагоприятной среды для ЛГБТ-сообщества. В частности, в документе содержится текст "Венгрия защищает институт брака как союза мужчины и женщины".

Партия "Фидес", одним из основателей которой является Саер, известная своей политикой, направленной против ЛГБТ.