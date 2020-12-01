Євродепутат Орбана зізнався, що відвідав нелегальну секс-вечірку, на якій знайшли наркотики

Депутат Європарламенту від партії угорського прем’єр-міністра "Фідес" Йожеф Саєр зізнався, що був присутній на секс-вечірці, яку минулої п’ятниці зупинила поліція Брюсселя.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить угорське видання Origo.

Саєр підтвердив, що справді відвідав секс-вечірку, про яку 1 грудня повідомили бельгійські ЗМІ.

Він розповів, що не мав при собі посвідчення особи, отримав усне попередження і був доставлений поліцією додому.

Саєр також запевнив, що не вживав наркотики, і пропонував поліції на місці пройти перевірку, але вона цього не зробила.

"Поліція повідомила, що були знайдені таблетки екстазі. Вони не мої", - заявив євродепутат.

Він висловив жаль з приводу того, що порушив коронавірусні обмеження на проведення зібрань. "Це було безвідповідально з мого боку, і я понесу за це штраф", - заявив угорський депутат.

Секс-вечірка відбулася минулої п’ятниці в будівлі на одній з центральних вулиць Брюсселя неподалік від штаб-квартири столичної поліції.

Всі 25 учасників, більшість з яких чоловіки, були оштрафовані за порушення заходів по боротьбі з коронавірусом. Коли прибули правоохоронці, учасники вечірки були майже голі і грали у гру.

ЗМІ повідомили, що на вечірці був присутній і Саєр, який несподівано подав у відставку у неділю. Він нібито намагався втекти через жолоб на даху, але поліція все ж змогла його затримати.

За даними бельгійської преси, вечірка відбувалась у "гей-районі" Брюсселя.

Примітно, що Саєр є один із авторів спірної Конституції країни, яку правозахисники розкритикували за створення несприятливого середовища для ЛГБТ-спільноти. Зокрема, у документі міститься текст "Угорщина захищає інститут шлюбу як союзу чоловіка і жінки".

Партія "Фідес", одним із засновників якої є Саєр, відома своєю політикою, спрямованою проти ЛГБТ.