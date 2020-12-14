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США подозревают российских хакеров в слежке за письмами Минфина - СМИ

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США подозревают российских хакеров в слежке за письмами Минфина - СМИ

Понедельник, 14 декабря 2020, 11:16

В США заподозрили российских хакеров в длительной слежке за электронной почтой американского Минфина.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам людей, знакомых с этим делом, хакеры, которые, как считается, работают на Россию, отслеживали внутренний почтовый трафик в министерствах финансов и торговли США.

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Серьезность хакерского взлома привела к созыву заседания Совета национальной безопасности в Белом доме в субботу. Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, а также ФБР попросили провести расследование.

Правительство США публично не называло, кто может стоять за нападением. Но три человека, знакомых с расследованием, заявили, что сейчас Россию считают ответственной за атаку.

Два источника сказали, что атаки связаны с широкой кампанией, к которой также относится недавняя атака на FireEye, большую американскую компанию по кибербезопасности, которая имеет государственные и коммерческие контракты.

Считается, что кибершпионы проникли в систему, подделав обновление IТ-компании SolarWinds, обслуживающей государственных заказчиков в исполнительной власти, вооруженных силах и спецслужбах США.

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В заявлении компании в воскресенье говорится, что проникновение произошло в обновление ее программного обеспечения, выпущенное в период с марта по июнь этого года.

Министерство иностранных дел России охарактеризовало обвинения как еще одну необоснованную попытку СМИ США обвинить Россию в кибератаках на правительственные агентства США.

Кибершпионаж является серьезной проблемой для новой администрации избранного президента Джо Байдена, поскольку на завершение крупномасштабных киберрасследований нередко уходят месяцы или даже годы.

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США кибербезопасность
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