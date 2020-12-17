Во Франции огласили приговоры по делу Charlie Hebdo: от 4 лет до пожизненного

Во Франции закончился суд по делу о теракте в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, согласно вердикту суда присяжных 14 сообщников террористов получили от четырех лет заключения до пожизненного лишения свободы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Всего по делу судили 14 человек, трех из них - заочно, поскольку они находятся за пределами страны. Их подозревают в различной степени содействие исполнителям терактов - Саиду и Шерифу Куаши и Амеди Кулибали, от рук которых в январе 2015 года погибли 17 человек. Прокуроры требовали для обвиняемых от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

Главного обвиняемого, Али Риза Пола, приговорили к 30 годам лишения свободы за то, что он помог Кулибали подготовиться к нападению, зная о его намерениях. Следствие установило, что они часто общались в последние дни перед совершением теракта и до этого длительное время дружили.

Риза Пола собирается подавать апелляцию. Адвокат настаивает, что на его подзащитного попытались переложить всю вину из-за невозможности наказать исполнителей теракта – они уже мертвы.

Вдову погибшего террориста Кулибали Хаят Бумедьен заочно приговорили к 30 годам лишения свободы. Женщина сейчас, вероятно, находится в Сирии.

Мохаммеда Бельхусина - который, возможно, уже мертв - за соучастие в преступлении заочно приговорили к пожизненному заключению.

Еще трех человек, признанных соучастниками, приговорили к 20, 18 и 13 годам лишения свободы.

Шестерым подозреваемым в итоге переквалифицировали обвинение, убрав террористический мотив.

Теракты в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo и возле кошерного супермаркета в Париже произошли в январе 2015 года. В тот день от рук трех террористов погибли 17 человек.

Со времени начала судебного процесса 2 сентября во Франции произошли еще три атаки с террористическими мотивами.