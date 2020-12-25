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Вето Трампа не угрожает финансовой поддержке Украины - Кулеба

Пятница, 25 декабря 2020, 11:16

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что вето президента США Дональда Трампа на оборонный бюджет не повлияет на предусмотренный им объем помощи Украине.

Об этом Кулеба сказал в эфире телеканала "Украина 24", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Кулеба подчеркнул, что никакого отношения вето Трампа к помощи Украине не имеет, ведь бюджет был ветирован абсолютно по другим причинам.

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"Я даю вам стопроцентные гарантии, что после того, как вето будет преодолено или ситуация будет решена иным образом, сумма поддержки Украины останется. Более того, я убежден, что в следующем году общая поддержка Соединенными Штатами Украине не просто сохранится, а еще усилится. И мы будем над этим упорно работать", - подчеркнул Кулеба.

Министр также подтвердил, что оборонный бюджет США предусматривает военную поддержку Украине в размере $250 млн.

"Но утверждать, что Трамп наложил вето на закон, который включает поддержку Украины - это создает ложное впечатление у людей", - отметил Кулеба.

Трамп неоднократно угрожал ветировать оборонный бюджет страны на 2021 год и сделал это на этой неделе.

Теперь Конгресс должен снова собрать достаточное количество голосов, чтобы преодолеть вето президента. Палата представителей выразила готовность голосовать 28 декабря, а Сенат - 29 декабря.

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