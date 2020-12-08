Посылки из Китая: стоит ли сегодня верить китайским торговым онлайн-платформам или лучше не рисковать?

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Интернет-магазины в наше время популярны как никогда. Все больше людей с каждый днем покупают товары онлайн. Особенно востребована продукция из Китая. Среди преимуществ покупок в Поднебесной – дешевизна, широкий выбор, постоянное наличие модных, в том числе эксклюзивных, новинок.

Китайские производители предлагают продукцию неплохого качества. При этом если покупатель еще и оптовый, то на приобретении можно выгодно сэкономить, что актуально для владельцев крупного и малого бизнеса.

Сегодня из Поднебесной можно заказать:

- канцелярские товары и сувениры;

- игрушки, игры;

- оптику;

- ювелирные украшения;

- текстиль, ткани, одежду, сумки, обувь и аксессуары;

- бытовую технику, инструменты и гаджеты;

- инструменты;

- строительные материалы;

- химические вещества;

- запчасти;

- семена;

- косметику и пр.

И если с украинскими торговыми интернет-площадками потребители уже научились работать, то насчет честности китайских онлайн-магазинов многие очень сомневаются.

Стоит ли заказывать продукцию из Поднебесной или надеяться можно только на везение?

В первую очередь, конечно, что можно порекомендовать покупателям – это внимательно изучить репутацию онлайн-магазина. Стоит заручиться советами знакомых, почитать отзывы. Но эти методы работают далеко не всегда.

Именно для контроля качества китайской продукции и созданы транспортно-логистические компании. И выбирать стоит службу доставки, которая предлагает полный комплекс услуг, а именно:

- возможность регистрировать посылку, консолидировать грузы, отслеживать их через онлайн личный кабинет;

- переговоры с продавцом (что актуально для украинцев, которые не владеют китайским);

- предложение нескольких видов доставки, чтобы клиент мог выбирать способ транспортировки, подходящий ему по габаритам и срокам;

- приемку товара;

- проверку заказа из Китая на соответствие заявленному описанию и наличие брака;

- упаковку посылок;

- комплектацию и консолидацию;

- оформление таможенных документов;

- качественную перевозку;

- доставку по месту назначения по Украине.

Максимально комфортно и просто заказывать продукцию из Китая с надежной транспортно-логистической компанией. Причем пользоваться такими услугами выгодно и владельцам бизнеса, и обычным гражданам.

Какие компании в Украине предоставляют сервис действительно высокого уровня

Наиболее популярная компания в Украине, которая занимается перевозкой грузов из Китая – Meest China. Она оказывает полный спектр услуг – от переговоров с китайским продавцом до доставки посылки на дом. Контроль качества посылки – один из принципов Meest China.

По заявке клиента опытные сотрудники компании выполняют проверку товара, а именно:

- пересчет количества единиц;

- проверку комплектации;

- сверку продукции по цветам;

- проверку посылки согласно документам.

Экономьте средства и драгоценное время – смело заказывайте понравившийся товар из Китая. Профессиональное сопровождение покупки – упаковывание, растаможка, контроль качества китайского товара и прочие услуги можно заказать на сайте компании Meest China: https://meest.cn/ru/quantity-and-quality-control по доступным ценам.