Посылки из Китая: стоит ли сегодня верить китайским торговым онлайн-платформам или лучше не рисковать?
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Интернет-магазины в наше время популярны как никогда. Все больше людей с каждый днем покупают товары онлайн. Особенно востребована продукция из Китая. Среди преимуществ покупок в Поднебесной – дешевизна, широкий выбор, постоянное наличие модных, в том числе эксклюзивных, новинок.
Китайские производители предлагают продукцию неплохого качества. При этом если покупатель еще и оптовый, то на приобретении можно выгодно сэкономить, что актуально для владельцев крупного и малого бизнеса.
Сегодня из Поднебесной можно заказать:
- канцелярские товары и сувениры;
- игрушки, игры;
- оптику;
- ювелирные украшения;
- текстиль, ткани, одежду, сумки, обувь и аксессуары;
- бытовую технику, инструменты и гаджеты;
- инструменты;
- строительные материалы;
- химические вещества;
- запчасти;
- семена;
- косметику и пр.
И если с украинскими торговыми интернет-площадками потребители уже научились работать, то насчет честности китайских онлайн-магазинов многие очень сомневаются.
Стоит ли заказывать продукцию из Поднебесной или надеяться можно только на везение?
В первую очередь, конечно, что можно порекомендовать покупателям – это внимательно изучить репутацию онлайн-магазина. Стоит заручиться советами знакомых, почитать отзывы. Но эти методы работают далеко не всегда.
Именно для контроля качества китайской продукции и созданы транспортно-логистические компании. И выбирать стоит службу доставки, которая предлагает полный комплекс услуг, а именно:
- возможность регистрировать посылку, консолидировать грузы, отслеживать их через онлайн личный кабинет;
- переговоры с продавцом (что актуально для украинцев, которые не владеют китайским);
- предложение нескольких видов доставки, чтобы клиент мог выбирать способ транспортировки, подходящий ему по габаритам и срокам;
- приемку товара;
- проверку заказа из Китая на соответствие заявленному описанию и наличие брака;
- упаковку посылок;
- комплектацию и консолидацию;
- оформление таможенных документов;
- качественную перевозку;
- доставку по месту назначения по Украине.
Максимально комфортно и просто заказывать продукцию из Китая с надежной транспортно-логистической компанией. Причем пользоваться такими услугами выгодно и владельцам бизнеса, и обычным гражданам.
Какие компании в Украине предоставляют сервис действительно высокого уровня
Наиболее популярная компания в Украине, которая занимается перевозкой грузов из Китая – Meest China. Она оказывает полный спектр услуг – от переговоров с китайским продавцом до доставки посылки на дом. Контроль качества посылки – один из принципов Meest China.
По заявке клиента опытные сотрудники компании выполняют проверку товара, а именно:
- пересчет количества единиц;
- проверку комплектации;
- сверку продукции по цветам;
- проверку посылки согласно документам.
Экономьте средства и драгоценное время – смело заказывайте понравившийся товар из Китая. Профессиональное сопровождение покупки – упаковывание, растаможка, контроль качества китайского товара и прочие услуги можно заказать на сайте компании Meest China: https://meest.cn/ru/quantity-and-quality-control по доступным ценам.