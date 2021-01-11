"Красных" стало больше: Минздрав обновил список стран, после приезда из которых необходима самоизоляция

Количество стран, после приезда из которых в Украину необходима 14-дневная самоизоляция или тест, выросло до 78, тогда как в предыдущем списке их было 47.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует обновленный список Министерства здравоохранения, обнародованный 11 января по данным на 7 января.

В "красную" зону вошли страны, где показатель заболеваемости на 100 000 населения за последние 14 дней - выше, чем в Украине. На прошлой неделе этот показатель для Украины составлял 106,8 (на время составления предыдущего списка - 315,3).

В списке на этот раз оказались все соседи Украины, включая Россию и Беларусью, которые в предыдущем списке еще были "зелеными", и почти все страны Европы - кроме Греции, Финляндии и Исландии.

В красном списке остается и ряд стран, которые долгое время были открытыми для украинцев и были в "зеленом списке" - Хорватия, Албания и Турция. В то же время Египет - до сих пор "зеленый".

Напомним, после предыдущего обновления списка "красными" стали Великоритания и Польша.

По прибытии из стран "красной" зоны требуется самоизоляция с применением приложения "Действуй дома". Изоляцию можно прекратить досрочно после отрицательного ПЦР-теста.

В "зеленую" зону входят 194 страны, в частности соседние Беларусь, Россия, а также Франция, Испания, Бельгия, Канада, Китай.