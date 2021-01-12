Трамп считает движение "Антифа" виновным в нападении на Капитолий - СМИ

Президент США Дональд Трамп в понедельник частно обвинил "людей Антифа" в штурме Капитолия, хотя существуют четкие видео и документальные доказательства, свидетельствующие о том, что нападавшие в основном были сторонниками Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Axios.

В частности, своей позицией Трамп поделился в понедельник утром во время телефонного разговора с лидером республиканского меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти.

При этом Маккарти, который находился в тот момент нападения в здании Капитолия, пытался доказать, что беспорядки устроили сторонники президента, на это указывают фотографии и видеозаписи.

По словам источников издания, получасовой разговор Трампа и Маккарти была напряженной. В частности, Трамп в очередной раз утверждал о фальсификациях на выборах, на что конгрессмен ответил: "Прекратите! Они завершились. Выборы завершились".

Он сказал Трампу, что ему следует позвонить Джо Байдена, встретиться с новоизбранным президентом и следовать традициям и оставить поздравительное письмо в резолюционную бюро для своего преемника.

Президент сказал ему, что он не решил, делать ли это для Байдена.