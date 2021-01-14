В Брюсселе после столкновений с полицией задержали более 100 человек, есть раненые

В Брюсселе в коммуне Синт-Йост произошли столкновения между полицией и участниками демонстрации в память о темнокожего местного жителя Ибрагимы Барри, который умер, по мнению протестующих, из-за бездействия полицейских.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Разъяренные молодые люди требовали правды о смерти Ибрагимы, который, по их словам, стал жертвой насилия в полиции. Слово взял семейный адвокат Алексис Десваеф. По его словам, полиция не отреагировала довольно быстро.

Ранее в этот день прокуратура Брюсселя просила назначить следственного судьи для продолжения расследования по делу об убийстве. Родственники хотят сделать все, чтобы пролить свет на смерть мужчины.

Молодые люди собрались на санкционированную властями мирную демонстрацию возле отделения полиции, но позже несколько небольших групп, которые объединили в целом от 50 до 100 человек, затем отправились к площади Лидца, где продолжали скандировать оскорбительные для полицейских лозунги, стали поджигать дымовые шашки . После этого они вступили в столкновения с полицией.

Около 18.00 напряжение все еще была ощутимо, однако правоохранители взяли ситуацию под контроль.

Всего было повреждено 6 транспортных средств, повреждения и начало пожара наблюдались в отделении Кобан-Брабант Северной полицейской зоны Брюссель. На площади Лидца также повреждены автобусное укрытия и трамвай.

Полиция подтвердила, что в результате беспорядков задержали 112 человек, в том числе 30 несовершеннолетних. Ранения получили 6 человек, в том числе полицейские.

Инцидент с Ибрагимом Барри произошел 9 января на Северном вокзале Брюсселя. По информации СМИ, полицейские решили остановить молодых людей, которые собрались толпой в районе привокзальной площади, что нарушает карантин. Правоохранители потребовали документы и у Барри, но он испугался и бросился бежать. Позже его все же задержали и отправили в полицейский участок, где он неожиданно потерял сознание и умер.