У Брюсселі після сутичок з поліцією затримали більше 100 людей, є поранені

У Брюсселі в комуні Сінт-Йост сталися сутички між поліцією і учасниками демонстрації в пам’ять про темношкірого місцевого мешканця Ібрагіми Баррі, який помер, на думку протестувальників, через бездіяльність поліцейських.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Розлючені молоді люди вимагали правди про смерть Ібрагіми, який, за їхніми словами, став жертвою насильства в поліції. Слово взяв сімейний адвокат Алексіс Десваеф. За його словами, поліція не відреагувала досить швидко.

Раніше цього дня прокуратура Брюсселя просила призначити слідчого суддю для продовження розслідування у справі вбивства. Родичі хочуть зробити все, щоб пролити світло на смерть чоловіка.

В основному молоді люди зібралися на санкціоновану владою мирну демонстрацію біля відділення поліції, але пізніше кілька невеликих груп, які об’єднали в цілому від 50 до 100 людей, потім вирушили до площі Лідца, де продовжували скандувати образливі для поліцейських лозунги, стали підпалювати димові шашки. Після цього вони втупили в сутички з поліцією.

Близько 18.00 напруга все ще була відчутною, однак правоохоронці взяли ситуацію під контроль.

Загалом було пошкоджено 6 транспортних засобів, пошкодження та початок пожежі спостерігались у відділенні Кобан-Брабант Північної поліцейської зони Брюсселя. На площі Лідца також пошкоджено автобусне укриття та трамвай.

Поліція підтвердила, що в результаті безладів затримали 112 людей, в тому числі 30 неповнолітніх. Поранення отримали 6 людей, в тому числі поліцейські.

Інцидент з Ібрагімою Баррі стався 9 січня на Північному вокзалі Брюсселя. За інформацією ЗМІ, поліцейські вирішили зупинити молодих людей, які зібралися натовпом в районі привокзальної площі, що порушує карантин. Правоохоронці зажадали документи і у Баррі, але він злякався і кинувся тікати. Пізніше його все ж затримали і відправили до поліцейського відділку, де той несподівано втратив свідомість і помер.