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Польский суд продлил арест экс-главе Укравтодора

Четверг, 14 января 2021, 10:55

Окружной суд в Варшаве удовлетворил ходатайство прокурора и продлил временный арест бывшему главе Укравтодора, бывшему министру транспорта Польши (в 2011-2013 годах) Славомир Новаку еще на три месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Польское радио.

"В обосновании судья указала, что доказательства, представленные в заявлении прокурора, указывают на высокую вероятность совершения подозреваемым всех действий, которые относятся к обвинению. Суд также разделил наше мнение относительно возможного мошенничества, а также относительно угрозы сурового наказания лишением свободы", - заявил прокурор Ян Дрелевский.

Славомир Новак останется под стражей до 16 апреля. В результате польско-украинского расследования, его арестовали в июле 2020 года по обвинению в коррупции и отмывании денег.

На прошлой неделе прокуратура продлила обвинения против Славомира Новака. Они касаются действий коррупционного характера, совершенных совместно и в согласии с подозреваемыми, которых задержало Центральное расследовательское бюро.

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