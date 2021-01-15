В Германии хотят создать "тюрьму" для нарушителей карантина - СМИ
В немецкой федеральной земле Саксония планируют создать национальное учреждение "принудительного размещения" для злостных нарушителей карантина и коронавирусных правил.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
Сейчас принимается решение о размещении нового учреждения. В частности, власти рассматривают здание центра приема беженцев в Штауффенбергалле, построенное в 2017 году.
Если решение будет принято в его пользу, нужно будет существенное переоборудование.
Условия и стоимость размещения пока не уточняются.
Территория нового учреждения будет огорожена забором, а наблюдение в здании в случае реализации инициативы будет осуществлять полиция.
Весной 2020 министр здравоохранения Петра Кеппинг хотела сажать нарушителей карантина в психиатрические больницы. Эти планы были отвергнуты.
Министерство социальной политики подтвердило планы реконструкции: "Сейчас модернизируется помещения для проживания".
Задержание будет грозить злостным нарушителям карантина. "Процедура происходит поэтапно: предупреждение, штраф, судебный приказ", - отметили в министерстве.