49 арестов, включая мэра: в Италии провели очередную операцию против мафии

Полиция Италии провела 49 арестов в рамках мафиозного клана "Ндрангета", центром которого считается южный регион Калабрия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ANSA.

Аресты осуществили в понедельник, 18 января во десятку итальянских городов. Задержанных считают причастными к ряду преступлений, в частности, наркоторговли, незаконного владения оружием, вымогательстве, покушениях на убийство и даже подкупе избирателей.

Среди арестованных оказался и мэр Розарно, города в Калабрии, Джузеппе Ида - его поместили под домашний арест. Подозревают, что он мог быть избран в 2016 году при поддержке местного клана "Пизано".

Под домашний арест поместили и еще одного чиновника из Розарно, Доменико Скриву.

Напомним, неделю назад в Калабрии начался крупнейший за последние 30 лет судебный процесс над мафией. На скамье подсудимых оказались более 350 членов "Ндрангеты", им предъявляют всего более 400 обвинений.

Считается, что "Ндрангета", самый влиятельный мафиозный клан в стране, контролирует значительную долю торговли кокаином в Европе.

Еще одним из ведущих мафиозных кланов является "Каморра", сосредоточенный в регионе Кампания.