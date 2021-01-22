Минздрав поместил в красный список всех соседей Украины, кроме Молдовы

Министерство здравоохранения обновило перечень стран красной и зеленой зон.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует обновленный список Министерства здравоохранения, обнародованный 22 января.

По сравнению с предыдущей редакцией списка от 11 января, число стран красной зоны уменьшилось с 78 до 68.

В "красной" зоны вошли страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. Населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (204,3).

Из ближайших соседей Украины в "красной" зоны, в частности, входят Словакия (665,8 случаев заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. Населения), РФ (226,8), Польша (305,4), Беларусь (290), Румыния (281,9), Венгрия (244). Молдова (173,1 случаев заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. Населения) входит в "зеленой" зоне.

Среди стран "красной" зоны также Чехия, Израиль, Словения, Великобритания, Черногория, США, Испания, Литва, Латвия, Швеция, Нидерланды, Грузия, Швейцария, Франция, Италия, Дания, Германия, Канада, Австрия, Бельгия.

В перечень стран "зеленой" зоны относятся, в частности, Турция, Норвегия, Греция, Япония, Индия и Египет.

По прибытии из стран "красной" зоны требуется самоизоляция с применением приложения "Действуй дома". Изоляцию возможно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.