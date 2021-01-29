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Грузия разрешит въезд всем иностранцам, привитым любой вакциной от COVID-19

Пятница, 29 января 2021, 11:45

С 1 февраля Грузия упрощает правила въезда для иностранных граждан - будет разрешен въезд всех иностранцев, привитых от коронавируса.

Об этом сообщила министр экономики Грузии Натия Турнава, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

В частности, в страну будут пускать всех иностранцев, прошедших полный курс вакцинации любой вакциной от коронавируса.

Попасть в страну также смогут граждане и резиденты стран ЕС, Израиля, Швейцарии, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна. Им необходимо представить отрицательный результат ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование.

Меняются и правила въезда в страну для граждан Грузии. При отсутствии ПЦР-теста они должны пойти в самоизоляцию на восемь дней. При наличии отрицательного результата ПЦР-теста они смогут сдать повторный тест на третий день пребывания в стране и выйти из самоизоляции.

Как сообщалось, с 1 февраля в Грузии будут сняты ограничения на международное регулярное авиасообщение.

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