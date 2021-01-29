В Англии организаторов массового боя снежками оштрафовали на 10 тыс. фунтов

В Англии двух мужчин, организовавших массовый бой снежками во время последнего локдауна, оштрафовали на 10 тыс. фунтов стерлингов (более 11 тыс. евро).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Инцидент произошел в английском городе Лидс ранее в этом месяце, когда страну накрыли снегопады.

Полиция Западного Йоркшира заявила, что мужчины в возрасте 20 и 23 лет подвергали тех, кто участвовал или наблюдал за снежным боем, "значительным и совершенно ненужным рискам".

По словам представителя местной полиции, бой снежками был "грубым нарушением" карантинных правил.

"Мы абсолютно не рады выписывать двум молодым людям такие большие штрафы, но их действия подтолкнули сотни людей к тому, чтобы быть в непосредственной близости друг от друга", - сказал он.

Ранее один из организаторов боя уже получил штраф за подобное нарушение.

Полиция отказалась предоставлять дополнительные подробности о том, как мужчины поощряли людей участвовать в битве снежками.