Греция объявила локдаун на неделю

Греческое правительство объявило о возврате к строгому карантину на одну неделю, начиная с воскресенья, чтобы уменьшить давление на систему здравоохранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Власти пояснили, что решение было принято "из соображений предосторожности", чтобы школы могли открыться 11 января.

"Заболеваемость по-прежнему остается на высоком уровне, и давление на национальную систему здравоохранения сохраняется; в наших больницах продолжает лечить большое количество пациентов", - сказал официальный представитель правительства Стелиос Петсас.

Магазины и службы, которые открылись во время рождественских праздников, в том числе парикмахерские, маникюрные салоны, книжные магазины и церкви, теперь будут закрыты до 11 января.

Также будет ужесточен ночной комендантский час, движение ограничено с 21:00 до 5:00. Рыбалка и охота также будут запрещены.

Правительство надеется, что через неделю магазины второстепенной важности смогут снова открыться с использованием системы онлайн-заказав, когда покупатели смогут забрать товары, которые они купили онлайн или по телефону.

В начале ноября Греция ввела в действие второй национальный карантин, чтобы остановить всплеск коронавирусной инфекции, при этом некоторые меры были ослаблены в праздничные дни.

Людям разрешается выходить из дома для работы, покупок, посещения врача или тренировок.

Заболеваемость в Греции, которая справилась с первой волной лучше, чем многие европейские страны, начала постепенно расти летом и резко возросла в середине октября. Органы здравоохранения зарегистрировали в общей сложности 139 447 случаев COVID-19 и 4881 смертей до 1 января.