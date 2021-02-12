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МИД России объяснил слова Лаврова о готовности к разрыву отношений с ЕС

Пятница, 12 февраля 2021, 13:10

Министерство иностранных дел России объяснило слова Лаврова, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс".

Как заявили в МИД в комментарии журналистам, Россия подтверждает настрой на разрыв отношений с Евросоюзом в том случае, если на этот шаг пойдет Брюссель.

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"Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС", - сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Со своей стороны настоятельно призываем еэсовцев к равноправному сотрудничеству и взаимоуважению, о чем и сказал Сергей Лавров", - отметили в МИД РФ.

Ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "Соловьев LIVE", отвечая на вопрос о том, идет ли Россия к разрыву с ЕС, сказал: "Мы исходим из того, что мы готовы".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Лаврова о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом цитируются в СМИ вне контекста, и смысл заключается в том, что Москва хотела бы развивать отношения с Брюсселем, но надо быть готовым к худшему. 

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