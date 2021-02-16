В Европарламенте призвали Зеленского ветировать закон о защите обличителей коррупции

Группа депутатов Европарламента обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом ветировать и вернуть на доработку закон, касающийся защиты обличителей коррупции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на письмо евродепутатов.

Евродепутаты приветствовали намерения Украины относительно усиления защиты обличителей через предложения законопроектов 1010 и 3450.

"Граждане, которые выступают с сообщениями о неправомерных действиях, часто испытывают вреда за свои действия. Это мешает другим делать то же самое в будущем, возможно, угрожая здоровью, безопасности и финансам, и создает негативный прецедент для тех, кто действует в интересах общества. Защита разоблачителей является важным демократическим инструментом для обеспечения и поддержки прозрачности, подотчетности и равенства "- отмечается в письме.

В то же время евродепутаты выразили обеспокоенность по общей эффективности предложенных мероприятий, особенно тех, которые указаны в изменениях 16 и 56 к законопроекту 3450.

"В своей нынешней форме закон ограничивает права обличителей и ослабляет их защиту, противоречит самому определению" обличителя "и не обеспечивает четких гарантий анонимности канала сообщений. Он фактически перекладывает бремя доказывания на обличителя, что противоречит процессуальным стандартам доказательства и самой концепции института обличителей ", - говорится в письме.

В Европарламенте отметили, что обличители являются одними из самых эффективных элементов антикоррупционной системы, они позволяют повысить прозрачность государственного сектора и остановить злоупотребления. "Европейский Союз признал это, введя собственную директиву, которая устанавливает широкий набор правил защиты обличителей по всему ЕС. Мы призываем украинских законодателей рассмотреть возможность адаптации стандартов ЕС насколько это возможно ", - говорится в письме.

"Несмотря на все положительные стороны принятого законопроекту, он не должен быть подписан законом в такой форме" - отметили евродепутаты.