Великобритания выделит 168 000 фунтов в поддержку украинцев из Крыма

Великобритания выделит 168 тыс. фунтов стерлингов на реализацию проекту по улучшению жизни украинцев в оккупированном Крыму.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД Великобритании по случаю седьмой годовщины незаконной аннексии Крыма.

"По случаю седьмой годовщины незаконной аннексии Великобритания объявляет о финансировании нового проекту по улучшению доступа к жизненно важных услуг для украинцев, проживающих в Крыму. Великобритания внесет 168 000 фунтов стерлингов в этот проект, который поможет местной власти Херсонской области помочь тем, кто пытается посетить больницы или подать документы на украинский паспорт ", говорится в заявлении.

В Лондоне также приветствовали международную платформу по Крыму, которая объединит международное сообщество для поддержки возвращения Крыма Украине.

"Россия пытается скрыть свои нарушения прав человека, препятствуя доступу международных наблюдателей в Крыму. Но мы будем тесно сотрудничать с ООН и международными партнерами, чтобы обеспечить ответственность России ", - заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Также Британия призвала Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных, содержащихся в Крыму и России.

В ведомстве напомнили, что Великобритания внесла почти 700 000 фунтов стерлингов в мониторинговой миссии ООН по правам человека, осуществляет мониторинг и документирование нарушений прав человека на полуострове, а также предоставляет экспертизу по правам человека для продвижения права на справедливый суд для политических заключенных в Крыму.