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Российский военный самолет нарушил воздушное пространство Эстонии

Четверг, 4 февраля 2021, 14:53

Российский военный самолет Ил-76МД в среду нарушил воздушное пространство Эстонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Инцидент произошел 3 февраля около полудня в районе острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии около одной минуты, сообщила в четверг пресс-служба Сил обороны Эстонии.

Самолет следовал с включенным передатчиком, но в момент нарушения государственной границы Эстонии он не находился в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой.

В связи с инцидентом в МИД Эстонии в четверг был вызван посол России, ему передали соответствующую ноту.

Это первое нарушение государственной границы Эстонии российским самолетом в этом году. В предыдущие годы такие инциденты случались по нескольку раз в год.

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