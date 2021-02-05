Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Германия пригрозила ответом, если Россия не передумает высылать дипломатов

Во время встречи Лаврова и Борреля РФ решила выслать трех европейских дипломатов

Преемник Меркель: Германия 50 лет покупала газ в СССР, теперь в России - и это правильно

Боррель надеется на утверждение в ЕС российской вакцины от коронавируса






МИД Украины выразил солидарность с европейскими дипломатами, которых выслали из РФ

Пятница, 5 февраля 2021, 20:34

Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с дипломатами Германии, Польши и Швеции, которых высылают из России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"МИД Украины выражает солидарность с дипломатами ФРГ, Швеции и Польши, которых Россия высылает по надуманным причинам. Решение РФ противоречит Венской конвенции и является очередным примером грубого нарушения Россией своих обязательств по международному праву ", - говорится в сообщении МИД в Twitter.

5 февраля Россия решила выслать трех европейских дипломатов в пятницу 5 февраля, когда верховный представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл в Москву с визитом.

РФ выразила протест в связи с участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве в акциях протеста 23 января. Дипломатов объявлен "persona non grata" и предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации.

МИД Швеции пояснил, что шведский дипломат лишь наблюдал за протестами и назвал решение РФ абсолютно необоснованным.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что узнал о намерениях РФ выслать европейских дипломатов во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
МИД Россия
powered by lun.ua