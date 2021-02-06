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Байден против предоставления Трампу доступа к брифингам разведки

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Байден против предоставления Трампу доступа к брифингам разведки

Суббота, 6 февраля 2021, 11:25

Президент США Джо Байден заявил, что его предшественнику Дональду Трампу не следует предоставлять доступ к брифингам разведки из-за его "нестабильного поведения".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

У США есть традиция информировать бывших президентов о вопросах безопасности страны - как жест вежливости, предоставленный действующим президентом.

Но на вопрос CBS News, будет ли сделан такой жест вежливости по отношению к Трампу, президент Байден сказал: "Я думаю, нет".

Причиной отказа в доступе он назвал "нестабильное поведение" Трампа.

"Я не думаю, что у него есть необходимость следить за брифингами разведки", - сказал Байден.

Он предположил, что бывшему президенту нельзя доверять хранить конфиденциальную информацию.

"Какое значение имеет для него разведывательный инструктаж? Какое значение это имеет вообще, кроме того, что он может забыться и что-то сказать?" - сказал Байден.

Этот шаг будет первым случаем, когда экс-президента исключат из традиции получать постоянный доступ к инструктажам.

Трамп враждовал с разведывательным сообществом в течение всего четырехлетнего президентства.

Он поставил под сомнение сообщение американских ведомств о том, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года, и критиковал руководителей разведки за "чрезвычайную пассивность и наивность" по Ирану.

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Байден Трамп
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