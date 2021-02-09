Саакашвили назвал коррупционером посла Украины в Грузии, который его раскритиковал

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили обвинил посла Украины в Грузии Игоря Долгова в преследовании антиукраинских интересов, назвав его взяточником и коррумпированным чиновником.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Саакашвили в Facebook.

"Посол Украины в Грузии, господин Долгов, которого четыре года назад назначил Порошенко с целью бороться против меня, уцелел при Зеленском и продолжает вредить имиджу Украины в Грузии и на всем постсоветском пространстве", - заявил Саакашвили.

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"Этот тот самый Долгов, который в унисон с командой Порошенко проводил работу, чтобы украинские народные депутаты не поехали в качестве наблюдателей на выборы в Грузии в октябре прошлого года", - добавил он.

Как заявил Саакашвили, во вторник Долгов "с гневной риторикой набросился" на него за то, что он "борется за свободу грузинского народа и это, оказывается, вредит украинско-грузинским отношениям".

Саакашвили считает, что Долгов глубоко коррумпированный и действует против интересов Украины.

"Я буду добиваться того, чтобы таких послов не было ни в Украине, ни в Грузии. И я это дело доведу до конца", - заявил Саакашвили.

9 февраля Игорь Долгов имел встречу в Министерстве иностранных дел Грузии, которая была посвящена призывам Саакашвили к своим сторонникам к неповиновению грузинской власти.

Долгов заявил, что призывы бывшего президента Грузии не помогают развивать атмосферу доверия между двумя странами и развивать двусторонние отношения и стратегическое партнерство.

"Конечно, как отдельная личность, он имеет право высказывать свою позицию. Однако сейчас ситуация с парламентом (в Грузии после выборов - Ред.) более или менее стабилизировалась и в центре внимания есть другие, более важные вопросы", - отметил Игорь Долгов.